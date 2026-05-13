במעמד התכנסות לקראת חג שבועות בישיבת "אהל תורה" בירושלים, תקף הרב שמואל בצלאל, ראש ישיבת "פורת יוסף" וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, את מערכת המשפט הישראלית בחריפות.

"המשפטנים הם אנשים שפלים הרודפים את בני התורה הקדושים בכל מיני גזירות", אמר הרב בפני מאות תלמידי הישיבה.

במעמד שהתקיים בישיבה בראשות הרב שלמה מועלם, הקדיש הרב בצלאל חלק נרחב מדבריו להתייחסות למתיחות בין הציבור החרדי למערכת המשפט.

"כולכם יודעים שהיום עולם התורה נרדף. מערכת המשפט והמשפטנים הם אנשי דלא מעלי", אמר בכאב.

הרב סיפר על שיחה עם קצין צבא בכיר, במהלכה טען כי תלמידי הישיבות הם "הנושאים בנטל האמיתיים". "אתם טוענים שבחור ישיבה צריך לשאת בנטל. בשביל מה בחור יושב ולומד? בשביל מה אברך, באיזו מסירות נפש, מוותר על כל העולם הזה, יושב והוגה בתורה ימים ולילות? בשביל עם ישראל", שאל הרב את התלמידים.

בהמשך דבריו התייחס הרב לניסים שלטענתו התרחשו במהלך המלחמה עם איראן, וטען כי "רק עולם התורה הוא זה שמחזיק את עם ישראל ומגן עליהם ממיליוני טונות של חומר נפץ". לדבריו, "עם ישראל יצא כמעט ללא שריטה, וזה רק בזכות בני התורה".

בסיום דבריו קרא הרב לתלמידים להתחזק בלימוד, ואמר כי "כנראה כל הגזרות הללו הגיעו בכדי שנתחזק ונהיה מסורים יותר ללימוד התורה".