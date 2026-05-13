תיעוד מדרום לבנון | אוגדה 91 חיסלה מאות מחבלי חיזבאללה וכוח רדואן צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים להעמיק את אחיזתם המבצעית דרומית לקו ההגנה הקדמי בלבנון, תוך השמדה שיטתית של המערך ההתקפי שבנה ארגון הטרור חיזבאללה לאורך הגבול.

פעילות האוגדה מתמקדת באיתור ונטרול תשתיות המיועדות לפשיטה על שטח ישראל, תוך חיכוך מתמיד עם חוליות מחבלים.

על פי נתוני צה"ל, מתחילת המערכה חיסלו כוחות האוגדה יותר מ-400 מחבלים. בין המחוסלים נמנים עשרות לוחמים מיחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו של חיזבאללה - שנתקלו בלוחמי האוגדה בקרבות פנים אל פנים ובמארבים מתוכננים.

במהלך הסריקות במרחב, איתרו הכוחות למעלה מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם טילי נ"ט מתקדמים, מטענים, אמצעי ראיית לילה ומסמכים מודיעיניים בעלי ערך רב.

תפקיד מפתח במערכה ממלאת יחידת האיסוף 'שחף' (869). לוחמי האיסוף זיהו וחיסלו יותר מ-120 מחבלים באמצעות סגירות מעגל מהירות מול חיל האוויר וכוחות אש קרקעיים. היחידה השמידה עשרות תשתיות טרור, כולל מפקדות ששימשו את חיזבאללה לניהול הלחימה ונקודות תצפית שחלשו על יישובי הגליל.