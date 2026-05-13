בית המשפט בברמן שבגרמניה קיבל תביעה נגד חברת Mondelez, יצרנית שוקולד מילקה, וקבע כי החברה הטעתה את הצרכנים. התביעה הוגשה על ידי המשרד להגנת הצרכן בהמבורג, בעקבות הקטנת חפיסת "Alpenmilch" מ-100 גרם ל-90 גרם.

לפי התביעה, אף שמשקל החפיסה הופחת, החברה השאירה את האריזה בגודלה המקורי. במשרד להגנת הצרכן טענו כי הדבר גרם לצרכנים להאמין שהמשקל המקורי של החטיף נותר בעינו.

עוד נטען כי מחיר החפיסה עלה מ-1.49 אירו ל-1.99 אירו, למרות הקטנת הגודל. בעקבות פסיקת בית המשפט הודיעה Mondelez כי תכבד את ההחלטה.

"אנו מתייחסים ברצינות להחלטת בית המשפט ונבחן אותה בפירוט כעת", הודיעה החברה. ליצרנית מילקה עומד כעת חודש לערער על הפסיקה.

עורך הדין של Mondelez טען בבית המשפט כי המשקל הנמוך יותר מופיע בבירור על האריזה, והכחיש את הטענות להטעיית צרכנים. לדבריו, בעבר חטיפי שוקולד שקלו בין 81 ל-100 גרם, בהתאם למוצר.

בשנים האחרונות, בעקבות עלייה במחירי הייצור, מנסות חברות רבות להקטין את המוצרים תוך שמירת האריזה המקורית. גם מחסור בקקאו גרם לעלייה משמעותית במחירי ייצור השוקולד.