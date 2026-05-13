לוחמים שפעלו בדרום לבנון נדבקו בקדחת המערות. מדובר צה"ל נמסר היום (רביעי) כי "כלל החיילים שנחשפו קיבלו טיפול רפואי בהתאם למצבם ולהנחיות הרפואיות".

מדובר צה"ל נמסר, כי "במהלך הלחימה בדרום לבנון פונו שבעה לוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בעקבות תסמיני תחלואה. כלל החיילים שנחשפו קיבלו טיפול רפואי בהתאם למצבם ולהנחיות הרפואיות". כל הלוחמים שנחשפו לא נמצאים כרגע בלחימה וישובו אליה כשיחזרו לכשירות מבצעית.

פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בביה"ח אסותא אשדוד, שם אושפז אחד החיילים, הסביר כי קדחת המערות המועברת על ידי נשיכת קרציות נפוצה בקרב חובבי מערות וחיילים קרביים המבצעים פעילות בשטח. "יש לציין שנשיכת הקרצייה אינה כואבת וברוב המקרים האדם אינו מודע לה", הוא אומר.

"המחלה מתבטאת בחום גבוה וכאבי ראש שמופיע לסירוגין כל כמה ימים", אומר פרופ' ברוש. "אירועי החום יכולים להיות די קשים וללא טיפול - בחלק מהחולים עלולים להיות סיבוכים שכוללים חדירה של החיידק למוח".

"הטיפול בקדחת המערות היא באמצעות אנטיביוטיקה, כשעל פי הנהוג בצבא, כאשר מזהים חייל שלקה במחלה, מטפלים בכל החיילים ששהו איתו באותו מקום, מתוך חשש לריבוי קרציות ששמות חיילים רבים בסיכון", אומר פרופ' ברוש וטוען כי "הטיפול האנטיביוטי המניעתי מאוד יעיל במניעת מחלה".