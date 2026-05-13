לשכת ראש הממשלה מאשרת כי בעיצומו של מבצע "שאגת הארי", בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד.

"ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות", נמסר מטעם הלשכה.

זו הפגישה הראשונה בין נתניהו ובן זאיד שזוכה לפרסום פומבי. נתניהו נפגש מספר פעמים עם בן זאיד בעבר ואף שהה באיחוד האמירויות אך הדברים לא פורסמו - ודאי שלא על ידי לשכתו.

מדובר בפגישה בעלת חשיבות אסטרטגית בשל הידוק היחסים הביטחוניים בין המדינות במהלך המלחמה נגד איראן כולל החלטה להציב מערכת כיפת ברזל באמירויות.

בצהריים דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המערכה נגד איראן.

בכאן חדשות פורסם כי גם ראש שב"כ דוד זיני ערך ביקור באיחוד האמירויות בשבועות האחרונים לשם עריכת תיאומים ביטחוניים.