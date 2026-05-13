סקר של חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי למרות האיחוד בגוש המרכז-שמאל גוש - גוש האופוזיציה רחוק מהרכבת ממשלה - וחייב להישען על כל המפלגות הערביות כדי להקים אותה.

על פי הנתונים, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, הופכת למפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים והליכוד מקבל 25.

"ישר!" של גדי איזנקוט קיבלה 12 מנדטים, עוצמה יהודית 10, ש"ס 10, הדמוקרטים 9, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"ם 5 ומפלגת הציונות הדתית 4.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגות כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד.

תמונת הגושים מעלה כי גוש הקואליציה מקבל 56 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה זוכה ל-54 מנדטים והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.