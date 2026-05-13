לוחם מחטיבת הנח"ל שענד על מדיו פאץ' עם הלוגו של "משיח" נשפט היום (רביעי) ל-30 ימי מאסר, לאחר שהרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר זיהה אותו בעמדת שמירה במהלך סיור שקיים ביהודה ושומרון, והורה לשפוט אותו.

מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מאסר על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית.

הלוחמים תודרכו לקראת ביקורו הצפוי של הרמטכ"ל, ולמרות זאת "התנהלו בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם המצופה מהם וכן לא עמדו בכללי המשמעת". מפקד החטיבה קיים שיחת מפקדים לכלל שרשרת הפיקוד בחטיבה בנושא משמעת מבצעית.

"עלינו לראות שאנו, כמפקדים, עומדים בנורמות שאנו מצפים ודורשים מפקודינו, אלינו הם נושאים עיניים ומאיתנו הם מצפים שננתב להם את דרכם", אמר הרמטכ"ל למפקדים.

לדבריו, "צדקת הדרך שלנו מבוססת על רוח צה"ל וערכיו, והם חלק בלתי נפרד מהניצחון. אנחנו צבא מנצח, צבא ממושמע שעומד בערכיו ובנורמות שלו הוא צבא מנצח".

בחודש שעבר ערך הרמטכ"ל כנס עם בכירי הצבא והציג בפניהם דוגמאות לאירועים חריגים בהם הוא נתקל בשטח - כולל שימוש בסמלים שונים. הוא אף אמר שהפאץ' המדובר מהווה "מרד בערכי צה"ל".

ח"כ בועז ביסמוט הגיב לאירוע ואמר: "‏ההחלטה להעניש לוחם שענד פאץ' 'משיח' היא חמורה ושערורייתית. שחררו אותו עכשיו".