בצל הוויכוח הציבורי סביב גיוס בני הישיבות והאמירות החריפות שנשמעו בתקופה האחרונה בין המגזר החרדי לציונות הדתית, פרסם הרב יעקב קופל הכהן קליין, לשעבר רב שכונת קריית חיים, מכתב פומבי חריף המופנה לראש ישיבת סלבודקה, הרב דב לנדו.

בפתח דבריו כתב הרב קליין כי שמע את הרב לנדו אומר שהתורה הנלמדת בציונות הדתית היא "תורה מעוותת", וטען כי הדברים פגעו באלפי לומדי תורה ובמשפחות שכולות מהמגזר הדתי־לאומי.

"מצאתי לנכון לספר לכבודו מה התורה שאנחנו לומדים ומלמדים ומכוחה אנחנו יוצאים למלחמה ומוסרים את נפשנו", כתב הרב קליין. לדבריו, "לא אני אישית נפגעתי, כל אלפי הבחורים והאברכים שתורתם אומנותם והוגים בתורה יומם ולילה ויוצאים למלחמה ומוסרים את נפשם, ההורים השכולים שבניהם היו צדיקים בחייהם כולם נפגעו מדברי כבודו".

עוד כתב כי בני הציונות הדתית יוצאים למלחמה "מתוך התורה שכבודו קורא לה תורה מעוותת, מתוך אמונה שזה רצון ה'". הוא הדגיש כי מדובר בקיום בפועל של דברי הרמב"ם בהלכות מלכים על חובת החייל במלחמה.

בהמשך המכתב הביא הרב קליין שורה ארוכה של מקורות מהתנ"ך, מדברי חז"ל ומהרמב"ם העוסקים במלחמות ישראל, בחובת היציאה לקרב ובמשמעות הרוחנית של המלחמה. בין היתר ציטט את מלחמת אברהם בארבעת המלכים, מלחמת עמלק, דיני מלחמה בספר דברים והלכות מלחמה ברמב"ם.

בין המקורות שהביא מופיעים דברי הרמב"ם בהלכות מלכים: "וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד", וכן "כל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד מובטח לו שלא ימצא נזק". הרב קליין חתם את מכתבו במילים "ביקרא דאורייתא".