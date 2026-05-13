"סיימנו להתנצל" | שר המורשת עונה למבקרים

שר המורשת עמיחי אליהו ניצל את ערב ההוקרה השנתי של איגוד גרעיני "איתן", שהתקיים הערב (רביעי) במוזיאון הכנסת לרגל יום ירושלים ה-59, כדי להשיב אש למבקרי המינוי החדש ברשות העתיקות.

אליהו התייחס לסערה סביב מינויה של אסתי שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות, מינוי שעורר תגובות רבות בשל היותה אישה דתייה המזוהה עם הציונות הדתית.

"כל התקשורת הכללית געשה: 'מה זה מנכ"לית עם תרבוש על הראש?'", אמר השר אליהו והוסיף בציניות: "זעקתם שיש מיעוט נשים, אבל כשיש אישה סופר מוכשרת ואשת מקצוע מעולה, מה שמפריע לכם זה כיסוי הראש שלה?".

השר הבהיר כי הממשלה לא תתנצל עוד על מינוי אנשי מקצוע בעלי עמדות דתיות ולאומיות: "אנחנו לא מתפשרים על הערכים שלנו, על כיסוי הראש שלנו ועל אהבת הארץ. אנחנו מגיעים בגאון עם המורשת שלנו".

באירוע, בו השתתפו גם שרי החינוך והקליטה, חברי כנסת ויו"ר קק"ל, הודגש תפקידם של הגרעינים התורניים בחיזוק החוסן הלאומי מאז ה-7 באוקטובר.

יו"ר איגוד גרעיני "איתן", יוחנן נקטלוב, ציין כי המלחמה הוכיחה עד כמה עמוקה וחשובה האחדות בעם: "אנחנו מביאים תורה מחברת שמזמינה פנימה ולא מרחיקה. האחדות צריכה להיבנות ביום-יום, בקהילות ובערים בכל רחבי הארץ".