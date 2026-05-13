אתר החדשות הערבי-ישראלי "יאפא 48" מזהיר מפני משמעויות היוזמה לארגן את השוק היהודי הכשר הראשון בעיר יפו, שיתקיים ביום שישי ה-5 ביוני ברחוב יפת.

הכתבה באתר טוענת כי "גרעין ההתנחלות התורני" ביפו מחזק את אחיזתו בעיר לעיני תושביה, באמצעות "פרויקט התנחלותי חדש שמטרתו לכפות מציאות חדשה, לשנות את האופי הערבי ההיסטורי ולכפות את רצונו על האופי היפואי" של העיר.

על פי הודעת המארגנים המצוטטת באתר, השוק היהודי ביפו יתקיים לאורך יום שלם, ויכלול מזון, מוזיקה, דוכנים, פעילויות לילדים ואווירת שבת יהודית, לצד מכירת אוכל מוכן לשבת, לחם, מאפים ומוצרים.

אתר "יאפא 48" ציין כי "למרות ניסיונות לשווק את הפרויקט כמרחב שמאחד בין אנשים דרך אוכל ומוזיקה, פעילים ביפו רואים בכך פרויקט בעל ממדים התנחלותיים ברורים, כחלק ממאמצים מתמשכים לחזק את הנוכחות הדתית-תורתית בעיר וליצור מרחבים פרטיים למתנחלים - על חשבון הזהות הערבית-פלסטינית ההיסטורית של יפו".