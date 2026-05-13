מאות בני אדם, רבנים ואישי ציבור ציינו אמש (שלישי) את "יסוד שביסוד" - יום הילולת יוסף הצדיק, באירוע מרכזי שארגנה ישיבת 'עוד יוסף חי'. ההילולה החלה בהתוועדות חסידית ביישוב יצהר והסתיימה בתפילת שחרית חגיגית בתוך מתחם קבר יוסף בשכם, תחת אבטחה כבדה.

בהתוועדות המרכזית נשא דברים נשיא הישיבה, הרב יצחק גינזבורג, שקישר בדבריו בין מידת היסוד (המשויכת ליוסף הצדיק) לבין שמן הזית ושם היישוב יצהר.

לצדו השתתפו שורה של רבני יישובים וראשי ישיבות מהאזור, בהם רב היישוב יצהר הרב דוד דודקביץ', רב היישוב בית אל הרב אריאל בראלי, וראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן. גם חבר הכנסת צבי סוכות נכח באירוע, וזכה לברכת "מזל טוב" לרגל הגיע בנו לגיל שלוש.

עם סיום ההתוועדות לפנות בוקר, עלו המשתתפים לקבר יוסף בשכם. הרב יצחק שפירא, ראש ישיבת 'עוד יוסף חי', הדגיש את החשיבות האסטרטגית והרוחנית של המקום: "זהו יום כריתת ברית התורה בשכם, הכנה לחג השבועות. אנו מקווים לחזור לשהות קבועה במקום ולא להפקיר את המקום בו כרתנו ברית עם כניסת אבותינו לארץ".

הרב יוסף אליצור הוסיף כי הקשר עם יוסף הצדיק הוא מקור לברכת "איש מצליח" עבור עם ישראל בכל התחומים, והודה לגורמי המועצה והצבא המאפשרים את הכניסות למתחם.