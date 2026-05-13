יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה.

לפי ההצעה תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.

במערכת הפוליטית מעריכים כי מדובר בניסיון לשלוט על התהליך של פיזור הכנסת ולא להותיר אותו בידי האופוזיציה.

ההצעה צפויה להגיע למליאת הכנסת בקריאה טרומית ביום רביעי הבא - ולזכות לאישור.

אתמול הודיעו סיעות יש עתיד והדמוקרטים כי הניחו הצעות חוק לפיזור הכנסת, והן צפויות להעלות אותן ביום רביעי הבא. גם סיעת ישראל ביתנו הודיעה כי תעלה בשבוע הבא הצעת חוק דומה, "במטרה להביא להקדמת הבחירות ולהחלפת ממשלת טבח 7 באוקטובר, הממשלה הכושלת ביותר בתולדות המדינה".

המהלכים להקדמת הבחירות מתבצעים לאחר הודעת המפלגות החרדיות לנתניהו כי איבדו בו אמון לאחר שחוק הגיוס לא קודם. בדגל התורה הגדילו לעשות ואף אמרו שהם אינם חשים מחוייבים עוד לגוש הימין.

במכתב חריף לחברי הכנסת של "דגל התורה", קבע הרב דב לנדו כי "איננו מחויבים לו יותר" והנחה לפעול לבחירות בהקדם האפשרי.

הרב לנדו כתב לחברי הכנסת החרדים: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. ואין לנו אמון בראש הממשלה איננו מרגישים שותפים שלו יותר. איננו מחויבים לו. ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר".