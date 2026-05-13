בצל גל האנטישמיות באירופה נפתח במלון 'וסטין גרנד מיוניק' במינכן כינוס הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה'.

במפגן אחדות מרשים במסגרת הכינוס הדו שנתי שהם מקיימים התכנסו הרבנים הראשים ראשי אבות בתי הדין ודיינים ממרבית מדינות אירופה בראשות נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט ויו"ר הועדה המתמדת אב"ד לונדון הרב מנחם געללעי כדי לדון במכלול העניינים המעסיקים את קהילות הקודש באירופה.

במקביל מתקיים במלון סמינר פתיחה של המחזור החמישי לרבנים צעירים המשתתפים במסגרת תוכנית ההכשרה לרבנים של הועידה - 'המנהיגות הרבנית של אירופה'. בסמינר משתתפים עשרים ושישה רבנים משלוש עשרה מדינות ובהם; פורטוגל סקוטלנד צ'כיה שוויץ והונגריה.

הרבנים קיימו מושבים מרתקים עם הרבנים הצעירים בהם נדונו נושאים בהלכה ובמעשה. את הרבנים מאבטחת במעגל נרחב משטרת מינכן ושירותי הביטחון הגרמנים והקהילה. הכנסים מתקיימים בחסות ממשלת בוואריה ובסיוע מועצת הפטרונים וקרן 'מתנאל' ע"י ג'ואל אפללו. במהלך הכינוס התארחו נציגים בכירים מהממשלה והפרלמנט בראשות מזכ"ל מפלגת השלטון הסוציאלית הנוצרית המאוחדת בבאווריה CSU מרטין הובר.

'ועידת רבני אירופה' החלה לפני כחמש וחצי שנים בהפעלת תוכנית; 'העתודה הרבנית של אירופה' להעצמת רבני הקהילות ולהכשרתם כעתודה הרבנית בהלכה ובקירוב ברחבי אירופה. עד עתה השתתפו כמאה רבנים צעירים המכהנים כרבני קהילות בכמה ערים ביותר מעשרים מדינות.

במסגרת התוכנית לומדים ומשתלמים הרבנים לעומק בהלכה ובמעשה במשך שנתיים בנושאים רבים ובהם; בדיקת מקוואות, כשרות בקהילה, בירור יהדות, עירובין, חופה וקידושין, קבורה וליווי המשפחה, הלכות סת"ם ועוד. כך גם מקבלים הרבנים סדנאות להכשרה מקצועית וכלים לפיתוח וניהול הקהילה בתחומי; עמידה מול תקשורת וקהל, מנהיגות קהילתית, קירוב ובניית הקהילה, גישור, ניהול עבודת צוות וגיוס משאבים, בניית חזון ודרכי פעולה, ועוד. התוכנית מופעלת ממטה הועידה - המרכז היהודי של הועידה במינכן הפועל בחסות ממשלת בוואריה.

בימי הסמינר שמעו המשתתפים שיעורים והרצאות תורניות מהרבנים וצוותי העבודה המלווים ובהם הרצאה מיוחדת על 'זכרון וזהות - מדוע חשוב לזכור את השואה' מפי הממונה על המאבק באנטישמיות בגרמניה ד"ר לודוויג שפלה.

הרב גולדשמידט אמר לרבנים הצעירים: "אתם ניצבים כולכם היום אל מול אתגרי המחר של הקהילות היהודיות ברחבי אירופה. העתיד אמנם לוט בערפל, ואולם המורשת שתנחילו לדורות הבאים נושאת עמה ערכי אמת נצחיים שיעניקו לכם את התבונה הנצרכת, שיקול הדעת, היציבות והעוצמה להנהיג, לנווט ולשמש כמגדלור בסערות הזמן, כאשר חושך יכסה ארץ וערפל לאומים - מול האנטישמיות הגואה באירופה אנו מכשירים כאן דור חדש של רבנים".

הרב משה לבל הוסיף "ועידת רבני אירופה, האמונה על קידום והעצמה של הקהילות היהודיות באירופה, רואה בהכשרת מנהיגות רבנית מסורה ואיכותית יעד ראשון במעלה. מתוך תחושת שליחות עמוקה זו גיבשנו תוכנית הכשרה ייחודית, וגייסנו את מיטב הרבנים ואנשי המקצוע שילוו אתכם בתהליך של צמיחה והתפתחות".

במהלך הכינוס דנו הרבנים במגוון רחב של נושאים ובהם; המערכה על ברית המילה בשווייץ ובבלגיה, השלכות ההליכים הפליליים והדרכים להסדרת נושא המוהלים. השלכות המלחמה בין ישראל לאיראן על קהילות ישראל באירופה, הרבנים סקרו בהרחבה את מצב האנטישמיות ומורכבות פעילות הקהילה היהודית ומוסדות החינוך במדינה בהן הם מכהנים. בכמה מהמדינות מזהים הרבנים עמדות נגד ישראל והיהודים גם בקרב הנהגת הימין. "השיח עם הימין הקיצוני - החליטו הרבנים - נתון לכל קהילה באופן עצמאי לחלוטין שכן רק הם סוברניים להחלטה כזו".

הרב גולדשמידט אמר כי "לצערנו, כל ביקורת לא מידתית הגובלת לעיתים בגסות נגד ישראל מתפרשת על ידי המון העם נגד יהודים. איננו זקוקים לאהבתם אבל ממשלות אירופה אחראיות לביטחונם של הקהילות היהודיות ואנו דורשים ביטחון שמירה והגנה על זכויותינו כאזרחים שוויי זכויות".