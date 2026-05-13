העיתונאי הותיק מנחם הורוביץ מותח ביקורת על ההחלטה לשפוט ל-30 ימי מאסר לוחם מחטיבת הנח"ל שענד על מדיו פאץ' עם הלוגו "משיח", לאחר שהרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר זיהה אותו בעמדת שמירה במהלך סיור שקיים ביהודה ושומרון, והורה לשפוט אותו.

"מדובר כאן בעבירת משמעת חמורה אבל כדאי שהרמטכ"ל ידע שמה שמחזיק לא מעט לוחמים שמחרפים את נפשם ומתחזקים בלחימה בדיוק בגלל הפאץ' הזה. לכן אפשר היה אולי להקפיד פחות בטח בימים שבהם חסרים לצה"ל כל כך הרבה לוחמים", כתב הורוביץ.

הכתב הצבאי של "ידיעות אחרונות", יוסי יהושוע, היה חריף בהרבה. "לשלוח לוחם לחודש בכלא בגלל פאץ’ 'משיח' זה טירוף הדעת".

הוא הוסיף "על ניפוץ פסל של ישו תוך ביצוע 3-4 עבירות פליליות ויצירת משבר בינלאומי רחב - 21 ימי מחבוש. דרישה למידתיות בענישה זה לא הגנה על המעשה".

הכתב ניצן שפירא מחדשות 12 סיכם במשפט: "דעתי, בקצרה: הגזמה פרועה".