אחרי עשור בליגת העל שבכדורגל ורגע לפני שהיא חונכת את האצטדיון הביתי החדש והמפואר, ירדה הערב (רביעי) מ.ס אשדוד אל הליגה השניה אחרי עוד הפסד ביתי.

הדרומיים אירחו הערב את האדומים מהבירה, הפועל ירושלים למשחק שהוא ההזדמנות האחרונה עבור שתיהן וקרב ישיר למעשה על המקום בליגת העל בעונה הבאה.

אשדוד הגיעה למשחק הביתי הערב בידיעה כי גם תיקו משמעותו ירידה מעשית לאור הפרש הנקודות והשערים מהירושלמים. לאור העובדה כי כל 18 המפגשים האחרונים בכל המסגרות הניבו שערים, השתיים ידעו כי הן חייבות לכבוש בכדי לשרוד.

אשדוד שבפעם הקודמת שאירחה את הירושלמים במסגרת המחזור ה-14 הפסידה בתוצאה 2:0 ומאז צברה רק שבע נקודות והשיגה ניצחון אחד, לא הצליחה לעשות זאת גם הפעם כשנוצחה בתוצאה 1:0 בהפסדה החמישי ברציפות בבית.

בכך יורדת אשדוד למעשה אל הליגה השניה, הליגה הלאומית כשהיא עם ניצחון בודד בלבד ב-23 משחקי הליגה האחרונים שלה, ניצחון שהושג אי אז ב-1 בנובמבר העונה.

גם חילופי המאמנים לא הושיעו את אשדוד כשזו משלמת את המחיר על צמד מאמנים חסרי ניסיון שאימנו אותה עד לא מזמן.

יחד עם אשדוד יורדת ליגה גם מכבי בני ריינה, ואילו הפועל ירושלים ועירוני טבריה ניצלות וישחקו עונה נוספת בליגת העל.