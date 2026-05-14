רק ארבע קבוצות ישראליות יכולות להשוויץ ולהתהדר בעונות היסטוריות במפעלים האירופיים. אחת מבין הארבע היא הפועל תל אביב שהייתה לאחת מהקבוצות הגדולות בהיסטוריה של ישראל במפעל אירופי יוקרתי.

היה זה בעיקר המסע עד רבע גמר גביע אופ"א בעונת 2001/02 שזכור לכל אוהד באשר הוא, כאשר בדרך לשם הדיחה הפועל בין היתר קבוצות פאר ענקיות דוגמת צ'לסי ופארמה, וגם ניצחה את מילאן 0:1 רק כדי להפסיד 2:0 בגומלין ולהיות מודחת.

למעשה, האדומים מת"א הופיעו בשלבי הבתים של המפעלים השונים שש פעמים, ניצחו יריבות כמו פריז סן ז'רמן, המבורג וסלטיק, והגיעו לשיא נוסף כשהעפילו לשלב הבתים של ליגת האלופות בעונת 2010/11.

הערב (רביעי) שבה הפועל באופן סופי ורשמי חזרה אל הכדורגל האירופי כשהבטיחה את מקומה הרביעי בטבלת ליגת העל בכדורגל.

היה זה דווקא בזכות היריבה העירונית, מכבי שהביסה בקלות וללא רחם את מכבי חיפה שנאבקה עם האדומים מת"א על המקום הרביעי בטבלת ליגת העל בכדורגל.

בכך הבטיחה הפועל את חזרה למפעל אירופי יוקרתי, אחרי 12 שנים שהם 4,311 ימים, בהם בין היתר הוחלפו בעלים, הקבוצה ירדה פעמיים לליגה השניה ועוד שלל עונשים. אחרי שהעפילה לפני שנה בדיוק חזרה לליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב חוזרת למפעלים האירופיים. בדרך חזרה לצמרת הכדורגל הישראלי?