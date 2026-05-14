נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פרסם הבוקר (חמישי) איגרת ברכה מיוחדת לרגל יום ירושלים שיחול מחר.

באיגרתו קורא הרב לציבור הישראלי לעצור ולהתבונן בחסדי ה' ובשינוי הכביר שעברה העיר.

הוא עמד על כך שיום ירושלים הוא יום הודאה שנקבע לדורות על ידי מועצת הרבנות הראשית. הוא הזכיר את ימי החרדה שקדמו למלחמת ששת הימים ואת הישועה הגדולה שבעקבותיה זכינו לשוב לכותל המערבי. "זכות זו אינה מובנת מאליה כלל", כתב הרב, "וחובתנו להודות להקב"ה שזכינו לשוב אל המקומות הקדושים אשר דורות רבים נכספו אליהם".

הרב בר ציטט את הראי"ה קוק זצ"ל והדגיש כי ירושלים היא הלב של ארץ ישראל. "ככל שמתחזקת קדושתה ואחיזתנו בה, כן מתברך ומתבסס בניין הארץ כולה".

לדבריו המהלך ברחובות ירושלים רואה בעיניו את דברי הנביא זכריה על זקנים וילדים המשחקים ברחובותיה, ואת נבואת יחזקאל על המוני אדם הנוהרים אל המקומות הקדושים.

"ירושלים לא נתחלקה לשבטים", הזכיר הרב, "היא המכנה המשותף הרחב ביותר המאחד את כל חלקי העם, עיר שעושה כל ישראל לחברים".