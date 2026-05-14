במכתב שמתפרסם היום (חמישי), ערב יום ירושלים וציון 59 שנים למלחמת ששת הימים, פונים בכירי רבני הציונות הדתית לממשלת ישראל בדרישה לביטול מלא של חוק ההתנתקות מרצועת עזה וחידוש ההתיישבות היהודית בחלקה הצפוני.

הרבנים, המאוגדים תחת איגוד 'רבני תורת הארץ הטובה', מדגישים כי התאריך אינו מקרי - היום לפני 59 שנים שבו כוחות צה"ל לחבל עזה.

במכתבם הם קובעים כי "עזה היא נחלת אבותינו ושייכת אך ורק לעם ישראל", וקוראים לממשלה להשלים את המהלך שהחל בביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון (חומש) ולהחיל אותו לאלתר על יישובי צפון הרצועה שחרבו: ניסנית, דוגית ואלי סיני.

הפנייה מעניקה גיבוי תורני וציבורי לשר הביטחון, ישראל כץ, שצוטט לאחרונה באומרו כי ישראל לא תצא מעזה לעולם וכי יוקמו גרעיני נח"ל בצפון הרצועה. הרבנים מציינים כי דרישתם מבוססת גם על קולות העולים מהשטח: "אנו שומעים שוב ושוב את קולם של הלוחמים אשר יחד עם משפחותיהם מוסרים את נפשם למען ניצחון ישראל".

על הקריאה חתומים בכירי ההנהגה הרוחנית של הציונות הדתית, וביניהם: הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב אליקים לבנון, הרב דוד חי הכהן, הרב איתן איזמן והרב יוסף ארציאל.

בסיום מכתבם, בירכו הרבנים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בברכת "חזק ואמץ", וקראו לו לא להירתע מהלחצים הבינלאומיים ולפעול למימוש הריבונות היהודית בחבל עזה כחלק בלתי נפרד מארץ ישראל.