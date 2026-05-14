אלפים צפויים להשתתף היום ומחר בהילולת שמואל הנביא, לאחר שהמשרד לשירותי דת והמקומות הקדושים השלימו את ההכנות לקליטת ההמונים.

בהפקת האירוע הדגישו כי בשל אילוצי בטיחות מבנה הקבר יישאר סגור, מאחר שבמבנה קיימת דלת בודדת ברוחב של מטר המשמשת לכניסה וליציאה.

מנהל הציון, אפרים מורנו, שיבח את פעילות המשטרה ומרחב ציון ומטה בית שמש, ואמר, "המפקדים מגיעים כדי לתת שירות מהלב, קשובים לרחשי ליבם של הציבור וללא פשרות בבטיחותם". גורמים באתר ציינו כי בעקבות הידברות עם הציבור החרדי הוחלט לאפשר "דרך מהדרין" מתחתית ההר ועד למעלה באמצעות מדרכה נוספת בצד המזרחי.

באתר סיפרו כי מדי שנה פוקדים את המקום למעלה מחצי מיליון מתפללים, וכי גם בשנות המלחמה, שבמהלכן נסגר האתר למשך חודש, נרשמה עלייה מתמדת במספר המבקרים. מורנו ציין כי פארק שמואל הנביא מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים ומתוקצב לצד משרד הדתות גם בידי המינהל האזרחי וקמ"ט דתות.

לדברי מורנו, לאחרונה נפתח כביש גישה חדש הכולל כיכר ולמעלה ממאה מקומות חניה. הוא הוסיף כי בעבודות הושקעו למעלה משלושה מיליון שקלים באמצעות תקציב שהושג על ידי רמ"א וסגן רמ"א לאתר שמואל הנביא.

במסגרת הסדרי ההגעה נמסר כי המגיעים ברכב פרטי יוכלו להחנות בחניון ההילולה ביציאה משכונת רמות על כביש 436, ומשם להגיע לציון באמצעות קווי 635 ו־636 או בהליכה רגלית. קווי התחבורה הציבורית יפעלו ממסוף ארזים להילולה ובחזרה בעלות נסיעה עירונית, בעוד שקו 136 לא יפעל בימי ההילולה.

עוד נמסר כי קווי ההסעה יפעלו ביום חמישי בין השעות 11:00 ל־1:00, ביום שישי בין 9:30 ל־15:00 ובמוצאי שבת בין 21:00 לחצות. תחנות האיסוף וההורדה יופעלו במרכז התחבורתי ארזים, בשדרות גולדה מאיר ובצומת קבר שמואל הנביא.

באתר הזכירו גם עדויות קדומות על מנהגי העלייה לציון שמואל הנביא. רבנו עובדיה מברטנורא כתב לפני יותר מחמש מאות שנה כי "ביום מיתתו באים מכל הסביבות ומדליקים עליה אבוקות גדולות והרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו ע"י המקום ההוא".