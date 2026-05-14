מגיש חדשות 13 רביב דרוקר, התנצל בשידור על אמירותיו נגד נצ"מ אבישי מועלם ועל טענתו שהוא כבר לא משרת במשטרה אך ממשיך להשתמש במדים.

"שלשום מתחתי ביקורת על הראיון של מועלם אצל אילה חסון. אני לא חוזר בי מהביקורת, אבל אמרתי גם שהוא לא משרת במשטרה וזה תמוה שהוא מופיע עם מדים בראיון - טעיתי, שכחתי שהמפכ"ל החזיר אותו לשירות", אמר דרוקר.

אלא שההתנצלות הרפה לא הרשימה את ‏נוי אליה רוטשטיין, בתו של מועלם, שציינה "רביב דרוקר מתנצל בשידור חי אחרי שקיבל אתמול מכתב התראה על הוצאת דיבה. הוא מתנצל על כך ששיקר שנצ"מ אבישי מועלם אינו משרת במשטרה והגיע על מדים לראיון. ‏רק חשוב לציין שמכתב ההתראה כלל שני סעיפים: התנצלות פומבית בשידור חי באותו היקף. פיצוי כספי בסך של 300 אלף ש"ח בגין הפגיעה בשמו הטוב, השפלתו ברבים והצגתו כמתחזה העובר על החוק".

מיד לאחר שדרוקר מתח את הביקורת כתבה רוטשטין פוסט חריף נגדו. "רביב דרוקר 'כתב' חסר בושה ושקרן, הוא וערוץ 13 שוב הוכיחו שהבעיה היא לא חוסר מידע - אלא זלזול באמת ושקר מוחלט. ‏קל מאוד לזרוק אמירות חסרות בסיס, אבל ככה זה שאתה כתב כושל וכשהעובדות מתנגשות בנרטיב - כנראה שהאמת פחות מעניינת. הטענה כאילו נצ"מ אבישי מועלם, אבא שלי לא משרת במשטרת ישראל היא שקר. ‏הוא משרת וימשיך לשרת וכל ניסיון להציג אחרת הוא הטעיה ציבורית במקרה הטוב. עיתונאי שממהר לקבוע עובדות בלי לבדוק אותן, לא נראה חד - אלא פזיז, שמחפש להפיץ רוע ושקר לציבור. ‏מחר על הבוקר תוגש תביעה אישית נגד דרוקר ונגד ערוץ 13 - אנחנו סיימנו לשתוק לשקרים שלכם. מבטיחה לך שבבית המשפט העובדות יתקבלו יותר בכבוד ובמקצועיות".