יו"ר ש"ס אריה דרעי הציב הבוקר (ה') תנאי להצטרפות התנועה לממשלה העתידית, כשהוא דורש הסדרת מעמד תלמידי הישיבות עוד לפני הקמת הקואליציה. הדברים פורסמו בעיתון "הדרך", ביטאון התנועה.

"בלי קידום החוק אין טעם לקיום הממשלה הנוכחית", כותב העיתון בכותרת הראשית.

ש"ס מצטרפת בכך לקריאות לפיזור הכנסת, אך בגישה מתונה יחסית לזו של המפלגות החרדיות הליטאיות. בעוד שביטאוני היהדות החרדית הליטאית פרסמו אתמול כותרות חריפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ש"ס נמנעת מניתוק מוחלט ושומרת על לשון זהירה.

ההבדל בנוסח משמעותי: ש"ס דורשת "קידום" החוק ולא השלמת חקיקתו כתנאי מוקדם, מה שמאפשר גמישות רבה יותר. במקביל, התנועה מבהירה כי לקראת הממשלה הבאה, נושא פטור תלמידי הישיבות מגיוס צריך להיות חלק מההסכמות המקדימות.

במאמר בביטאון כותב דובר התנועה אשר מדינה כי "מי שחושב שממשלת שמאל תפתור את הבעיות - מנותק מהמציאות", תוך הדגשה שהמכנה המשותף של גושי האופוזיציה הוא "עוינות כלפי החרדים". בש"ס מדגישים כי אין בכוונתם לעבור למחנה השמאל גם אם יערכו בחירות.

בניגוד למפלגות החרדיות הליטאיות שהכריזו על אובדן אמון בנתניהו, ש"ס משתמשת במונחים כמו "אכזבה" ו"כאב", שמשדרים ביקורת מבית. התנועה מבהירה כי היא רואה בעצמה חלק מהגוש הימני גם לאחר הבחירות הצפויות.