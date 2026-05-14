עיריית מעלה אדומים הודיעה הבוקר (חמישי) כי ההרוגה בתאונת הדרכים הקשה שאירעה אתמול בפנמה היא נועה יצחק ז"ל, תושבת העיר, בת 22.

"נועה היא בתם של יעל ודורון יצחק, עובד העירייה המסור והאהוב על כולנו. ראש העיר, גיא יפרח, פועל מול משרד החוץ והשירותים הקונסולריים על מנת להביא את נועה ז"ל לקבורה בארץ בהקדם, בעיר מעלה אדומים. העירייה והעיר כולה מחבקים את המשפחה בשעה קשה זו, משתתפים בצערה הכבד ונמצאים איתה ברגעים קשים אלה", נמסר מטעם העירייה.

תאונת הדרכים הקטלנית אירעה באזור לה צ'וררה שבפנמה, כאשר מיניבוס הסעות שהסיע תיירים ישראלים היה מעורב בהתנגשות קשה עם אוטובוס מקומי.

כתוצאה מעוצמת ההתנגשות נהרגה נועה יצחק ז"ל ומספר ישראלים נוספים נפצעו.

צוותי רפואה מקומיים שהוזעקו לזירה פינו את הפצועים לבתי חולים סמוכים, בעוד נציגי זק"א פנמה ומשרד החוץ החלו בתיאום מול הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעים ובסידורי השבת גופת המנוחה לישראל.