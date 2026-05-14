המאבק המשפטי סביב מינויו של רומן גופמן לראש המוסד נמשך. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (חמישי) בקשה דחופה לבג"ץ להעברת מידע רגיש וחדש שהגיע לידיה, אשר לטענתה קיימת חובה משפטית להציגו בפני השופטים לפני קבלת החלטה בעניין המינוי.

הרקע לפנייה הוא החלטת בג"ץ משלשום, שקבעה כי תא"ל ג', מי ששימש כראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, יחויב למסור תצהיר בנוגע לפרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס.

לפי הטענות בעתירה, גופמן קיים שיחת טלפון עם תא"ל ג' בנושא זה בעת ששימש כמפקד אוגדה בפיקוד הצפון - שיחה שבלב המחלוקת על כשירותו של גופמן לתפקיד ראש המוסד.

לפי הודעת היועמ"שית, בעת שהמשנה ליועמ"שית, גיל לימון, פנה ליועץ המשפטי של הגוף הביטחוני שבו משרת תא"ל ג' כיום כדי לתאם את גביית התצהיר, נחשף מידע חדש ומהותי.

בהודעה נכתב בלשון חריפה ויוצאת דופן כי "על פני הדברים, הייתה מוטלת חובה על המשיב (המדינה/גופמן) להביאו בעצמו" לידיעת בית המשפט עוד קודם לכן.

המשמעות היא רמיזה לכך שגורמים במערכת הביטחון או הממשלה הסתירו מידע רלוונטי מהשופטים במהלך הדיונים בעתירה.