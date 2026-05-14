חשיפה במערב בנימין: 59 שנים לאחר מלחמת ששת הימים, נחשפה לראשונה שדרת ביצורים נרחבת שהקים הלגיון הירדני על הרכס האסטרטגי השולט על שפלת החוף.

הביצורים, שנמצאו בשטח חוות "קלע דוד", כוללים תעלות קשר חצובות בסלע, בונקרים מבטון ועמדות ירי שהופנו ישירות לעבר נמל התעופה לוד (נתב"ג) וערי גוש דן.

הממצאים בשטח מתכתבים באופן מדויק עם מפת אמ"ן נדירה ממאי 1967, שבועות ספורים לפני פרוץ המלחמה, בה סומנו סוללות הארטילריה הירדניות לאורך הרי בנימין.

באותם ימים, רוחבה של מדינת ישראל באזור השרון עמד על כ-15 קילומטרים בלבד, והשליטה הטופוגרפית של הירדנים אפשרה להם לאיים על עורקיה המרכזיים של המדינה. במהלך המלחמה, כוחות צה"ל כבשו את הרכס בקרבות גבורה, כיתרו את רמאללה והסירו את האיום בתוך שעות ספורות.

הביצורים נחשפו הודות לפעילות החווה, שבלמה השתלטות ערבית על הקרקע בשנים האחרונות. על פי החלטת הקבינט, במקום צפוי לקום בעתיד היישוב החדש "משעול".

ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ציין כי "מי שרואה את עמדות הבטון שהופנו לעבר תל אביב מבין למה אסור לוותר על שדרת ההר. במלחמה האחרונה מול איראן ראינו כיצד בנימין הפכה לחגורת היירוטים שמגנה על ישראל. אם אנחנו לא נהיה כאן - יהיו כאן פרוקסיס איראניים עם רחפנים וטילים שיאיימו על מרכז הארץ. הבחירה ברורה: מדינת ישראל על ההר, או טרור שיסכן את כולנו".

דוד אליהו, בעלי חוות "קלע דוד", הוסיף "כשאתה הולך בבונקרים ומביט ישירות אל תל אביב, אתה מבין שזה לא סיפור היסטורי רחוק. החווה שומרת לא רק על הקרקע, אלא על הביטחון של כל אזרחי המדינה".