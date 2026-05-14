ד"ר אריה בכרך מברך בטורו השבועי בערוץ 7 על תגובת ראש הממשלה בנימין נתניהו לעתירה לבג"ץ נגד מינוי האלוף רומן גרופמן לראש המוסד.

בכרך רואה בתגובה "צעד קטן, אמיץ ובכיוון הנכון", ומדגיש כי הסמכות למנות את ראש המוסד נתונה לראש הממשלה ולא לגורמים פקידותיים או משפטיים.

בכרך טוען כי יש לחזק את הקו הזה גם בהסבר עקרוני רחב יותר. לשיטתו, בג"ץ אינו גוף שאפשר להפקיד בידיו החלטות הכרוכות בביטחון המדינה, וכי התערבות כזאת עלולה לפגוע בביטחון במקום להגן עליו.

בהמשך מפנה בכרך ביקורת גם כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. הוא טוען כי לאור מה שהוא מגדיר כמעורבותה, "לפחות לכאורה", בפרשת שדה תימן, אין מקום לאפשר לה מעורבות בקביעת זהותו של ראש המוסד ללא הוכחות מוקדמות באשר לשיקוליה.

בכרך מותח ביקורת גם על אופן ייצוג הממשלה מצד היועצת המשפטית לממשלה, וטוען כי היא טרם הבהירה את מעמדה ואת מגמותיה ביחס לממשלה הנבחרת. בנוסף הוא מעלה טענות גם כלפי ראש המוסד לשעבר ברנע, ולדבריו גם מעורבותו בסוגיה חשודה בהשפעה של שיקולים זרים ולא ענייניים.

בסיום דבריו מביע בכרך תקווה כי התבטאות נתניהו תציב, כלשונו, "מנורה אדומה" מול עיני שופטי בג"ץ. הוא אומר כי הוא מצפה שבית המשפט ימשוך את ידו מן הסוגיה מבעוד מועד, וכי גם הדרג הפקידותי יפנים את המסר וילמד לקח לעתיד.