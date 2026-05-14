במעמד חגיגי ומרגש במוזיאון מגדל דוד, התקיים טקס הענקת אות "יקיר העיר ירושלים" לשנת תשפ"ו. האירוע, שנערך בסימן יום ירושלים ה-59, הוקדש להוקרת פועלם של אישי ציבור יוצאי דופן אשר תרמו לביצורה ולחוסנה של בירת ישראל לאורך השנים.

מסורת הענקת העיטור, שהחלה על ידי ראש העיר בשנת 1967, נועדה להעלות על נס אישים שהקרינו מאישיותם על העיר והקדישו מזמנם וממרצם למענה באופן ייחודי ומשמעותי. השנה, על רקע יום שחרורה ואיחודה של העיר, קיבל המעמד משנה תוקף של אחדות וחיבור.

היקירים הנבחרים נבחרו על ידי ועדה ציבורית בראשות נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס, השופט דוד חשין. הוועדה בחנה מאות המלצות שהוגשו עבור דמויות שחייהן שזורים בעשייה למען החברה והקהילה הירושלמית. הנבחרים מייצגים פסיפס רחב של עשייה בעיר, ומעבירים מסר של רעות, פיוס, חיבור, אחדות וחיים משותפים בבירה.

בחלק האומנותי של הטקס, הופיעו האמנים אמיר דדון וחיים ישראל. את הטקס הנחה איש התקשורת עופר חדד.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "ירושלים היא פסיפס אנושי נדיר, והיקירים שאנו מוקירים היום הם האבנים היקרות ביותר בו. ביום ירושלים ה-59, אנו מצדיעים לאלו שהפכו את טובת העיר לשליחות חייהם. הנבחרים והנבחרות מייצגים את הרוח הירושלמית במיטבה - רוח של נתינה ללא תנאי, של חיבור בין מגזרים ושל בניית גשרים של רעות ופיוס. תרומתכם הייחודית היא זו ששומרת על ירושלים כבירה מאוחדת, חזקה ומאירה פנים לכל תושביה".

מקבלי עיטור יקיר העיר לשנת תשפ"ו: אברהם ברדריאן, עו"ד אליאס (דאוד) חורי, אליהו עבוד לוי, בן ציון (ריצ'רד) הוכשטיין, ד"ר דוד זכות, פרופ' חיים לוטן, יעקב אפרתי, ד"ר מרים קדרון, משה גרטל, ד"ר נילי ינאי, שמחה סיאני, שרה מונדרר.