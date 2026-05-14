לקראת יום ירושלים ובמעמד הענקת עיטור יקיר העיר ירושלים, שוחח ראש העיר משה ליאון עם ערוץ 7 והתייחס לאווירה בעיר, לבחירת יקירי ירושלים ולעתידה של הבירה.

"קודם כל אני מתרגש", פתח ליאון את דבריו. "מתרגש כי אני רואה את העיר מלאה בצעירים, בצעירות, מכל רחבי הארץ, מגיעים לירושלים ויש ממש אווירה של חג".

בהתייחסו לטקס הענקת עיטור יקיר ירושלים אמר ליאון כי מדובר באחד האירועים המרגשים של יום ירושלים. "ממיליון תושבים, להגיע בסוף ל-12, 13 יקירי ירושלים, זה לא קל", אמר. לדבריו, "כל האנשים שנבחרו הם באמת עם סיפור מיוחד על חייהם בירושלים".

הוא התייחס גם להתפתחות העיר בתחום החדשנות וההייטק ואמר כי תושבי ירושלים ומדינת ישראל מתחילים להבין כי "משהו טוב קורה בירושלים". לדבריו, "ירושלים הופכת להיות הדבר הבא של מדינת ישראל".

בהמשך הריאיון התייחס ראש העיר לנתוני ההגירה מהעיר ואמר כי ההגירה השלילית נמצאת בירידה. "זה משהו שהולך לאט לאט לרדת ולהפוך להגירה חיובית לעיר", אמר, והעריך כי בשנים הקרובות תירשם "הגירה חיובית משמעותית לעיר".

בסיום נשאל ליאון על המשך דרכו בעירייה והשיב כי בכוונתו להמשיך להוביל את ירושלים. "השליחות שלי זה להוביל את ירושלים בשנים החשובות האלה כל כך", אמר. "לדאוג לכך שירושלים תהיה מאוחדת, לדאוג לכך שכל אחד ירגיש שירושלים זאת העיר שלו".