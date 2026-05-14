נטע והודיה ויס, אלמנתו ובתו של רס"ב במיל' אילון ויס ז"ל, שנפל לפני כמעט שנתיים בקרב ברצועת עזה, התארחו באולפן ערוץ 7 וסיפרו על מיזם "מרחב אילון" שיוקם בעוטף עזה לזכרו.

"מרחב אילון, כשמו כן הוא, זה ממש מרחב ברוחו ובדרכו של אילון", סיפרה נטע וייס. לדבריה, היה חשוב למשפחה שהמקום יוקם דווקא בעוטף עזה, סמוך למקום שבו אילון "מסר את הנפש בשביל כולנו כאן". היא הזכירה כי אילון עצמו נולד בקיבוץ עלומים שבעוטף.

הבת הודיה תיארה את המיזם כמקום פיזי ורב-תכליתי שיאפשר קיום מפגשים מגוונים. "כולם יוכלו לבוא להתכנס בתוכו, גם משפחות שכולות לעשות אזכרות, וגם פצועים לעשות ריטריטים, וגם מפגשי שיח ודיבור של עם ישראל, כל הגוונים והצורות", אמרה.

לדברי נטע, המיזם מבטא באופן מדויק את אישיותו של בעלה. "אילון ידע להכיל מורכבות. אילון ידע להקשיב ברגישות עם עיניים ולב", אמרה. "הוא אמר, 'אנחנו כאן בשביל להתקיים כאן, בשביל ללמוד, להקשיב ולדבר, והכול ברוח טובה'. יחד עם זאת הוא היה אדם מאוד שמח".

בהמשך השיחה סיפרה המשפחה על התמיכה הרבה שקיבלה מהציבור סביב הקמת המיזם. "זה באמת עטיפה מטורפת באמת של עם ישראל", אמרה נטע. לדבריה, משפחות, תלמידים ומעגלים רבים שליוו את אילון לאורך חייו מבקשים להיות חלק מהיוזמה.

הודיה סיפרה כי התמיכה הציבורית מעניקה כוח בתקופת ההתמודדות עם האובדן. "זה נותן חיבוק כזה מעם ישראל", אמרה. "עצם זה שעם ישראל איתנו, ושגם אנחנו באמת בונים מקום לכל עם ישראל, לא תלוי מגזר, לא תלוי כלום, אז החיבוקים ולראות את כולם מתגייסים לזה ומתרגשים לזה - חד משמעית שזה נותן כוח".

נטע תיארה גם את ההתמודדות האישית לקראת ציון שנתיים לנפילתו של אילון. "אני מרגישה לפעמים שזה קרה לפני חמש דקות, לפעמים אני מרגישה שזה קרה לפני עשר שנים. יש פה הרבה הרבה אמונה, הדברים האלה לא קרו סתם", אמרה. "כשאומרים הזמן מרפא, אני עוד לא מרגישה את זה".

הודיה הוסיפה כי לצד הערכים והשליחות, המשפחה חווה גם את החיסרון היומיומי. "אתה רוצה להיות מתחת לסמיכה, ולבכות את זה שהוא לא יהיה יותר", אמרה. "אין למי להתקשר, וכל הקטנות האלה, חווים את זה עם הזמן עוד ועוד".

לקראת סיום אמרה נטע כי המשפחה בוחרת להמשיך מתוך אמונה וחיים. "אנחנו חייבים לבחור בחיים", אמרה. "אילון, וכל הגיבורים כאן לא מסרו את נפשם סתם, הם מסרו את נפשם כדי שאנחנו נהיה טובים יותר, ראויים יותר ורגישים יותר".

לסיום ביקשה נטע להודות לתורמים הרבים ולפנות לציבור בקריאה: "תודה רבה באמת לכל מי שתורם, כל מי ששותף ואנחנו ממש נשמח לכל אחד ואחד. המקום הזה הוא באמת בשביל כולנו".

