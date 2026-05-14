פרשה חמורה של ריגול וסיוע לאויב נחשפה היום (חמישי) עם הגשת כתב אישום נגד אחמד פוואז עבד אל עזיז דעאס, אזרח ישראלי תושב טירה.

דעאס נעצר בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר מחוז מרכז, בחשד שפעל בשליחות גורמי מודיעין איראניים בזמן שבו מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית.

מחקירתו עלה כי דעאס יצר קשר עם גורם עוין המזוהה עם איראן וביצע עבורו משימות איסוף מידע בשטח ישראל.

במסגרת זו, צילם הנאשם ותיעד אתרים ביטחוניים רגישים ונקודות עניין אסטרטגיות, ושלח את המיקומים והתמונות למפעילו בחו"ל.

הפרקליטות הגישה היום כתב אישום לבית המשפט, המייחס לו עבירות ביטחוניות חמורות.

מקרה זה מצטרף לשורה של ניסיונות איראניים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם נעשה שימוש ברשתות החברתיות ובפלטפורמות דיגיטליות כדי לגייס אזרחים ישראלים לטובת משימות ריגול וחבלה.