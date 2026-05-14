אברהם ברדריאן, מזוכי עיטור יקיר ירושלים לשנת תשפ"ו, התראיין לערוץ 7 לקראת יום ירושלים וסיפר על עשרות שנות עשייה בפיתוחה של העיר.

ברדריאן סיפר כי החל את פעילותו בירושלים כבר בשנות ה-70, אז עסק בעבודות שונות בתחום הבנייה והתשתיות. במהלך השנים פעל בתחומי הפיתוח העירוני, התשתיות והבנייה, והיה שותף לשורה ארוכה של פרויקטים ברחבי העיר.

לדבריו, אחד הפרויקטים המרכזיים שבהם השתתף היה הקמת הרכבת הקלה בירושלים. הוא ציין כי היה בין הקבלנים הראשונים שפעלו בפרויקט, בקטע שבין הר הרצל לאזור בתי המלון בעיר.

עוד סיפר כי לאורך השנים היה מעורב בעבודות פיתוח ושיפוץ באזורים רבים בירושלים, תוך דגש על שמירה על אופייה הייחודי של העיר ועל האתרים ההיסטוריים שבה. בין היתר הזכיר את העבודות שבוצעו סביב חומות העיר העתיקה.

ברדריאן הדגיש כי בירושלים יש רגישות מיוחדת לעבודות פיתוח בשל קדושת המקומות והחשיבות ההיסטורית שלהם לכל הדתות. לדבריו, באזורים מסוימים הוטלו מגבלות מחמירות כדי לשמור על שלמות האתרים.

בסיום הראיון התייחס להתרגשות שלו מקבלת עיטור יקיר ירושלים ואמר כי התחושה היא להיות חלק בלתי נפרד מהעיר ומהעשייה המתמשכת בה.

העיטור הוענק לו "על תרומתו רבת השנים לפיתוחה הפיזי והעירוני של ירושלים. ברדריאן היה שותף לביצוע פרויקטים מרכזיים בעיר, בהם הרכבת הקלה, כיכר צה"ל, גן הפעמון, כיכר הדוידקה, שיקום חומות העיר העתיקה ואנדרטת התאומים. לצד עשייתו המקצועית, עסק לאורך השנים בפעילות חברתית, תרומה לקהילה וסיוע למשפחות נזקקות, לקליטת עלייה ולחיילי צה"ל".