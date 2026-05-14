הזמרים עמיחי פלסר ורפאל דנינו הוציאו ביצוע חדש לשיר "אור וירושלים" שנכתב והולחן בידי יוסף שריג.

בדברי ההקדמה לשיר נכתב כי "מרבים אנו לשיר ולפייט בכיסופים לארצנו הקדושה, שמרכזה הוא הלב הפועם מלא האור והתום". עוד נכתב כי ירושלים "ערים סביב לה, עד כדי כך נשברו עבורה הקולמוסים בְניסיון תיאור יופיה, אור שנשפך לכל עבר וכל הרוצה ליטול יבוא ויחלום יבוא ויכסוף".

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד ערן קליין, שגם ניגן בפסנתר, גיטרות ותכנותים, והיה אחראי על המיקס. משה שלו השתתף בנגינת סנטור וסאז, לצד קולות והרמוניות של עמיחי פלסר, ערן קליין ורפאל דנינו.