עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה למשטרה בדרישה לעצור נהג אוטובוס ערבי של חברת אקסטרה אשר תקף נוסעת יהודייה בירושלים לאחר שביקשה לרדת מהאוטובוס.

הנהג סגר על את דלתות האוטובוס ואף ניסה לדרוס אותה. עו"ד בלייכר דורש לעצור את הנהג והלעמידו לדין בשורת עבירות חמורות.

במכתבו למשטרה מתאר בלייכר את האירוע החמור: "מרשתי עלתה לאוטובוס במסוף הר נוף. נהג האוטובוס החל לצעוק כי זוהי תחנה אחרונה. כאשר ביקשה מרשתי לרדת מהדלת הקדמית תוך בקשה לדיבור מכבד, סגר החשוד את דלת האוטובוס והחל להטיח בה קללות מיניות ובוטות בערבית. לאחר מכן פתח החשוד את הדלת ובעוד מרשתי מנסה לרדת מהאוטובוס, סגר החשוד את דלתות האוטובוס על גופה של מרשתי במכוון, בעודה "חצי בפנים חצי בחוץ", וחזר על פעולה זו מספר פעמים. כתוצאה מכך, הותקפה מרשתי פיזית על ידי דלתות האוטובוס ונגרמו לה כאבים בגופה. לאחר שמרשתי הצליחה לחלץ עצמה, היא נעמדה בחזית האוטובוס וביקשה מהנהג להזדהות. בתגובה, החל החשוד בנסיעה לכיוונה תוך שהאוטובוס פוגע בה פיזית, דבר שאילץ את מרשתי להיאחז בכלי הרכב הנע כדי שלא להידרס. רק תושייתה וזעקותיה לעזרה מנעו אסון כבד", תיאר בלייכר.

הוא הוסיף וסיפר "אל מחלקת נפגעי איבה בחוננו מגיעים כל העת תלונות על פשעי שנאה של נהגי אוטובוס בני מיעוטים כלפי האוכלוסייה היהודית של תקיפות, איומים, הפחדות, בלימות חירום לא נצרכות המביאות לפציעות הנוסעים ועוד. מדובר בתופעה מסוכנת והמעידה על פוטנציאל הסיכון הגבוה הקיים מאותם נהגי אוטובוס אשר ביטחונם ובטיחותם של אזרחים רבים בידם. אנו דורשים מרשויות החוק והאכיפה לטפל בנהגים שפורעים במלא חומרת הדין שכן נהגים מסוג זה הינם פצצות מתקתקות".