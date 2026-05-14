יעקב אפרתי, מזוכי עיטור יקיר ירושלים לשנת תשפ"ו, התראיין לערוץ 7 וסיפר על עשרות שנות עשייה בפיתוחה של ירושלים במסגרת תפקידיו בעירייה ובשירות הציבורי.

אפרתי אמר כי לאורך השנים היה שותף מרכזי בשורה ארוכה של פרויקטים עירוניים, ובהם תחומי התשתיות, התחבורה והפיתוח העירוני. לדבריו, חלק גדול מהעשייה בעיר קשור לעבודתו לאורך השנים.

בין הפרויקטים שעליהם הרחיב היה גן החיות התנ"כי בירושלים. אפרתי סיפר כי בתקופה שבה שימש גזבר העירייה החל המהלך להעברת גן החיות ממיקומו הישן בתוך השכונות למתחם החדש בדרום-מערב העיר.

לדבריו, האזור שבו הוקם גן החיות היה אז כמעט ריק, ובהמשך הפך לאחד האזורים המרכזיים בעיר עם הקמת מתחמים ומוקדי פעילות נוספים בסביבתו.

בהמשך התייחס למהפכת התחבורה בעיר ולפרויקט הרכבת הקלה. הוא ציין כי התכנון הראשוני החל עוד בתקופתו בעירייה וכי גם כיום הוא ממשיך ללוות את התחום בהתנדבות במסגרת תוכנית אב לתחבורה.

הוא סיפר כי תקופת העבודות על הרכבת הקלה לוותה בקשיים רבים, תלונות ועומסי תנועה, אך לדבריו התוצאה כיום מוכיחה את הצלחת הפרויקט והוא סבור כי מדובר רק בתחילתו של תהליך רחב יותר.

עוד אמר כי ירושלים של היום משלבת בין הישן לחדש, וציין את השיפור בתחומי הניקיון, הגינון ופיתוח המרחב הציבורי. לדבריו, ירושלים הפכה לעיר בינלאומית ברמה גבוהה.

בסיום הראיון התייחס לקשר האישי שלו לעיר ואמר כי גם כיום, למרות עיסוקיו מחוץ לירושלים, הוא מקפיד לשוב אליה מדי ערב משום שעבורו מדובר בחיבור עמוק ומשמעותי.