המרכז הרפואי לגליל דיווח הבוקר (חמישי) כי לחדר המיון שלו הגיעו שלושה פצועים מפגיעת רחפן נפץ בחניון ראש הנקרה.

מצבם של שניים מהפצועים הוגדר בתחילה קשה ופצוע נוסף טופל כשמצבו קל. בהמשך הודיע בית החולים כי מצבו של אחד הפצועים קשה התדרדר ומוגדר כעת אנוש.

בצבא הדגישו כי הפצועים הם אזרחים שעבדו בתיקונים ותחזוקה בחניה בכניסה לאתר הנקרות. שני נפגעים הם תושבי שייח דנון ואחד מקיבוץ ראש הנקרה.

בנוסף, על פי דיווחים מהאזור, לא הושמעה התרעה בעקבות חדירת הרחפן ולכן התושבים באזור לא התמגנו כראוי.

מצה"ל נמסר "לפני זמן קצר, רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מכך, מספר אזרחים ישראלים נפצעו ופונו לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים. מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".