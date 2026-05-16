פרופ' חיים לוטן קיבל את עיטור הכבוד "יקיר ירושלים" לשנת תשפ"ו, שהוענק לו במסגרת אירועי יום ירושלים. בשיחה עם ערוץ 7, רגע לפני הטקס, סיפר לוטן על ההתרגשות הרבה שמלווה אותו עם קבלת ההוקרה.

לוטן התייחס בדבריו להתפתחותו של עולם החדשנות הרפואית בירושלים, וציין עד כמה מרגש עבורו לראות את התחום מתקדם ומתפתח דווקא בעיר. לדבריו, לחדשנות הרפואית בירושלים יש משמעות רחבה, המחברת בין עולם המדע לבין הרוח היוצאת מן העיר.

"כי מציון תצא תורה", אמר לערוץ 7 בהתרגשות "והתורה זה גם עולם המדע והחדשנות"

עיטור יקיר ירושלים הוענק לפרופ' לוטן על תרומתו לקידום רפואת הלב בעיר, ועל חלקו בהובלת תהליכים רפואיים וטכנולוגיים מתקדמים. הוועדה הדגישה בהחלטתה את פועלו בתחום הצנתורים ואת תרומתו למעמדה של ירושלים בזירת החדשנות הרפואית הבינלאומית.

בנימוקי הוועדה נכתב: "העיטור יינתן לפרופ' חיים לוטן על תרומתו לקידום רפואת הלב בירושלים, על הכנסת טכנולוגיות מתקדמות ופורצות דרך בתחום הצנתורים, ועל הובלת כינוסים בינלאומיים שהציבו את ירושלים במרכז מפת החדשנות הרפואית העולמית".