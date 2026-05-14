שר המשפטים, יריב לוין, חתם היום (חמישי) את שיאו של ביקורו המדיני ברומניה בנאום היסטורי שנשא בפני מליאת הפרלמנט בבוקרשט.

לוין, שהוזמן לרגל יום הסולידריות בין המדינות, נפגש במהלך ביקורו עם צמרת השלטון הרומנית, בהם ראש הממשלה ונשיאי הסנאט ובית הנבחרים, במטרה להדק את שיתוף הפעולה הביטחוני והמשפטי בין המדינות.

במרכז נאומו עמדה הקריאה לממשלת רומניה להצטרף לארצות הברית ולהעביר את שגרירותה לירושלים. "אני מאמין שדגל רומניה ראוי להיות מונף בעירם של המלכים הגדולים דוד ושלמה", הצהיר לוין לקול תשואות המחוקקים.

שר המשפטים בחר לנצל את הבמה הבינלאומית כדי לתקוף את המוסדות המשפטיים בחו"ל שפועלים נגד הנהגת המדינה. "ישנם כאלה המנצלים בציניות את המשפט הבינלאומי כדי לשלול מאיתנו את זכותנו הבסיסית להגנה עצמית", אמר לוין בהתייחסו לצו המעצר שהוצא נגד ראש הממשלה נתניהו. "במקום להתייצב לצד ראש הממשלה במלחמה בטרור, בחרו להוציא נגדו צו מעצר. ישראל עומדת בחזית ובולמת את התפשטות האסלאם הרדיקלי בהובלת איראן".