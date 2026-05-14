יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, התייחס בראיון לערוץ 7 למשבר עם החרדים והליכה לבחירות ואמר כי פיזור הכנסת מוקדם מהמתוכנן - יהיה מהלך מוטעה.

רוטמן הסביר כי יש להשלים שורת חוקים משמעותיים לפני יציאה לבחירות. לדבריו, "יש לנו חוקים חשובים מאוד לקדם. הציבור לא יסלח למי שירים את ידו להפיל את הממשלה, את הכנסת, ללכת לבחירות מוקדם יותר".

בהמשך התייחס רוטמן למשבר הגיוס ולמערכת המשפט. לדבריו, "הדבר הנכון לעשות גם עבור הציבור החרדי, גם עבור הציבור כולו במדינת ישראל, זה לטפל במערכת המשפט".

בהתייחסו לחוק פיצול היועמ"ש אמר כי אם הכנסת תמשיך לפעול עד מועד הבחירות "בהחלט נסיים אותו ונוכל להעביר אותו". מנגד הזהיר כי "אם יתחילו לשחק משחקים, אם חס ושלום גורמים בתוך הקואליציה או מחוץ לקואליציה ימשכו את השטיח מתחת לרגליים לחוק החשוב הזה, אז הוא לא יעבור ובעיניי זאת תהיה טעות קשה".

חברו למפלגה, ח"כ אוהד טל הוסיף "אנחנו נמצאים ברגעים קריטיים מבחינה ביטחונית. אנחנו כולנו רואים את ההתחממות בזירה האיראנית, יש לנו את הזירה בלבנון, ולא סיימנו עם עזה".

טל הזהיר מפני פירוק הממשלה ואמר כי "ללכת עכשיו לבחירות זה מעשה של חוסר אחריות בעיניי". עוד הוסיף כי "לפרק את הגוש זה ודאי מעשה של חוסר אחריות. זאת תהיה שגיאה היסטורית".

בהמשך התייחס למתיחות מול המפלגות החרדיות ואמר כי "לא מחכה לחרדים שום דבר בצד השני". לדבריו, "מה האלטרנטיבה שלהם? ללכת עם יאיר גולן לממשלה שתעשה פה מדינת כל אזרחיה?".

טל אמר כי הוא מבין את המורכבות בציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס. לדבריו, "יש אימהות שפוחדות שיעצרו את הבנים שלהם", אך הוסיף כי "יש אמהות דתיות ואמהות חילוניות שפוחדות שהילדים שלהם ייהרגו באחת מהחזיתות השונות".

עוד אמר כי "זה לא מתכון לנהל באמצעותו שיח", והדגיש כי "אם רוצים לנהל באחריות את מדינת ישראל, חייבים להמשיך את הממשלה בכל יום שרק ניתן". לדבריו, לצד האתגרים הביטחוניים יש גם צורך להמשיך בקידום החקיקה המשפטית.