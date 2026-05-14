לקראת הבחירות הצפויות בעוד כחצי שנה, נתוני "מדד החברה הישראלית" לחודש מאי 2026 חושפים פערים אידיאולוגיים עמוקים ביחס לכללי המשחק הדמוקרטיים.

המדד בדק כיצד יגיבו הישראלים אם הצד הפוליטי שבו הם תומכים יפסיד בבחירות, והתוצאות מצביעות על משבר אמון חריף, במיוחד בצד השמאלי של המפה.

מהנתונים עולה כי ככל שנעים שמאלה על הסקאלה הפוליטית, היכולת להשלים עם הפסד פוחתת משמעותית.

בקרב מחנה השמאל, לא פחות מ-81% מהמשיבים הגדירו הפסד בבחירות כאירוע "בלתי נסבל", ושיעור אפסי הצהירו כי יכבדו כל הכרעה של הציבור. במחנה השמאל-מרכז המצב דומה, עם 62% שרואים בהפסד מצב בלתי נסבל.

מנגד, בקרב מחנה הימין והימין-מרכז נרשמה גישה פרגמטית וממלכתית יותר. כמעט מחצית מהמשיבים בימין (47%) הגדירו הפסד אפשרי כ"מצער, אבל אלה החיים", ו-30% נוספים הדגישו כי יכבדו את החלטת הרוב בכל מקרה.

בסך הכל, רק 20% ממצביעי הימין רואים בהפסד פוליטי אירוע בלתי נסבל - פער של פי ארבעה לעומת מחנה השמאל.