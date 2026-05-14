30 חברי כנסת הצטרפו היום (חמישי) ליוזמתו של ח"כ צבי סוכות, וחתמו על מכתב רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לפתוח מחדש את מסמך "רוח צה"ל" לבחינה ועדכון מקיף.

לדברי החתומים, לקחי המלחמה האחרונה והמציאות הביטחונית המשתנה מחייבים ניסוח מחדש של עקרונות היסוד הצבאיים.

במכתב מוסבר כי מסמך "רוח צה"ל" אמור לשמש ככוכב הצפון הערכי של הלוחמים, אך כעת עולות שאלות מבצעיות ומוסריות מורכבות המחייבות בירור מעמיק.

חברי הכנסת טוענים כי עדכון המסמך יחזק את אמון הלוחמים במערכת ויבטיח שהערכים המנחים את הצבא תואמים את משימת הניצחון והכרעת האויב.

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך והיוזם של המהלך, לא חסך בביקורת על הגרסה הנוכחית של הקוד האתי, שנוסחה בעבר בראשות הפרופסור אסא כשר. "המסמך נכתב בידי אנשי שמאל קיצוני והיה צריך להשתנות מזמן. אסא כשר ניסה להרוס את צה"ל".

סוכות תקף קצינים בכירים שלדבריו "התגאו בעבר שסיכנו לוחמים בשם רוח צה"ל", והדגיש כי יש לקבוע באופן חד-משמעי שחיי חיילינו קודמים לחיי האויב. "בזמן מלחמת תקומה שנמשכת כבר שנתיים וחצי, עדכון ערכי הניצחון הוא קריטי ליכולת ההכרעה של ישראל מול אויביה".