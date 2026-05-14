דגן וזמביש בסיור במקום בו אמור לקום היישוב רועי חדי

תנופת ההתיישבות בצפון השומרון בעיצומה: בקיץ הקרוב צפוי לעלות לקרקע גרעין משפחות חדש במטרה להקים את היישוב "עמק דותן" בצפון השומרון.

הישוב מותנה באישור הממשלה והישוב יקום לאחר שהממשלה תקבל את ההחלטה. המועצה האזורית שומרון בעצם את אמנה מגבשים כבר גרעיני ישובים שחלקם אושרו על ידי הממשלה וחלקם הם מקווים שהממשלה תאשר בקרוב.

הקמת הישוב מתבצעת על פי תוכנית מיליון בשומרון, אותה קידם ראש מועצת שומרון ב-2023 יחד עם מהנדסים וגיאוגרפים במטרה להביא מיליון תושבים לשומרון. הישוב יקום כחלק הקמת הישובים החדשים בשומרון בהובלתו של השר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

הגרעין מורכב מעשרות משפחות של בוגרי המוסדות הקדם צבאיים בטבריה, לוד וברוכין, בראשותו של הרב חיים ברוך ומורכב בין השאר ממשפחות של חיילי מילואים משוחררים

היישוב החדש עמק דותן יוקם בצפון השומרון, סמוך למקום שבו שכן מחנה חטיבת מנשה (חטמ"ר מנשה) שנעקר בגירוש והועבר מחוץ לתחום השומרון לקיבוץ עין שמר - במה שנחשב אז לעקירת "הישוב החמישי", לצד חומש, שא-נור גנים וכדים.

עלייתו לקרקע של הגרעין נועדה לעבות ולחזק את ההתיישבות באזור ולייצר חיבור התיישבותי אסטרטגי למרכז צפון השומרון המתחדש בן מבוא דותן שא-נור גנים וכדים.

יוסי דגן ומזכ"ל אמנה זאב חבר זמביש, קיימו סיור יחד עם הרב חיים ברוך, משפחות הגרעין לקראת עליה לקרקע.

ראש המועצה האזורית שומרון אמר: "אתם נמצאים כאן באירוע היסטורי, אתם עושים היסטוריה ממש. בזמן הזה אנחנו מחליטים להקים יישוב חדש בצפון השומרון, ליד החטמ"ר שנהרס, יישוב ענק שיהיה מרכז צפון השומרון. יש כאן קהילה חזקה, עם אור חזק של תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות שנייה להרים את צפון השומרון, והפעם אנחנו לא נפספס אותה.

אנחנו באים לתקן פה שלושה חטאים: חטא ראשון, מכירת יוסף, הגלות זה בגלל מכירת יוסף. החטא השני זה החטא של פינוי צפון השומרון, שלפני 20 שנה פינינו את צפון השומרון. והחטא השלישי זה שלא עשינו את זה עד עכשיו. עכשיו צריך לעשות את זה מהר, ובעזרת השם נזכה", הוסיף.

הרב חיים ברוך אמר "אני מקנא בכם, כי עשיתי שניים שלושה דברים בחיים שלי אבל לא הקמתי ישוב על הר טרשים קרח. יש פה חבורה גדולה שרוצה לעלות להקים בית מדרש כבר בא' אלול. יש פה חבורה נפלאה, גם הישיבה בלוד, גם טבריה וגם ברוכין ומכאן ייצא דבר גדול"

זאב חבר (זמביש), מזכ"ל אמנה, סיכם "אנחנו שמחים לראות אתכם כאן ובע"ה נעמוד במשימה. יהיה פה ישוב ענק. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת מאוד. כל מה שמוקם הוא באישור בעידוד של הממשלה והשמחה הגדולה שאתם נענים לאתגר, ואנחנו נעשה את כל המאמצים שלנו שזה יקרה כמו שצריך".