שוב קמפיין "אלימות המתנחלים" מנצח, והפעם זה נגמר בסנקציות דרקוניות של האיחוד האירופי.

אבל האמת הכואבת היא, שהדלק למדורה הזאת מגיע מאיתנו. אני אפילו לא מדברת על עיתון "הארץ" או על אלו שיוצאים בהצהרות פרועות שהן אסון למדינה ומדליקות את העולם נגדנו; אני מדברת על האנשים בתוכנו, שרק מחפשים להצטייר כ"נאורים".

בכל פעם שאיש ימין מחליט "להתייפיף" ולעשות חשבון נפש פומבי, הוא זורק למדורה את ההתיישבות כולה. הם מדברים על אלימות של נוער שוליים שכמעט ולא קיים, והופכים תופעה זניחה לנשק בידי השונאים שלנו.

הנזק הוא עצום: העולם לוקח את הציטוטים שלנו והופך אותם לסנקציות נגד חלוצים שומרי חוק.

הגיע הזמן להפסיק לעמוד מנגד ולחדול מההתנצלות על עוולות שלא ביצענו. די להלקאה העצמית. מי שלא מסוגל לתת גיבוי לחלוצים שלנו, שלפחות לא יגיש את הראש שלהם לאירופים על מגש של כסף.