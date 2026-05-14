ספר תורה הוכנס השבוע לסניף בני עקיבא בר כוכבא בירוחם לעילוי נשמתו של סרן איתי סייף הי"ד, מפקד מחלקה בחטיבת גבעתי, שנפל במהלך המלחמה בצפון רצועת עזה.

סייף הי"ד נפל בפיצוץ מטען רב עוצמה במבנה ממולכד בשכונת זייתון. הוא היה מדריך ואחד מעמודי התווך של הסניף בירוחם, ונרתם למשימות בענווה ובצניעות.

צוות הסניף החליט להנציח את זכרו בכתיבת ספר תורה שישמש את חברי הסניף. חברי הסניף התגייסו למשימה ופעלו יחד להשלמת כתיבת ספר התורה עבור הסניף.

לאחר סיום הכתיבה נקבע תאריך להכנסת ספר התורה, אך האירוע בוטל בעקבות פרוץ מלחמת "שאגת הארי". האירוע התקיים בהשתתפות מאות חברים, בוגרי הסניף, תושבי המועצה ובני המשפחה.

האירוע החל בסיום כתיבת האותיות בבית משפחת סייף, ונמשך בתהלוכה בשירה וריקודים עד לסניף. לאחר מכן התקיימה במקום סעודת מצווה.

קומונרית סניף בני עקיבא בר כוכבא בירוחם, שילת שרון, אמרה, "איתי היה דמות להערצה עבור החניכים והמדריכים כאחד, שילוב נדיר של ענווה ועוצמה. כשהחלטנו על כתיבת ספר התורה, היה לנו ברור שזה הפרויקט של כולם".

אביו של איתי הי"ד, רמי, סיכם: "איתי גדל בין הקירות האלו, כאן הוא ספג את ערכי התורה והשליחות שהובילו אותו גם בשדה הקרב. לראות את מאות האנשים שבאו לחלוק לו כבוד, ואת ספר התורה שנכתב באהבה כזו, נותן לנו כוח וממחיש עד כמה איתי נגע בנשמות של כל כך הרבה אנשים".

בנות הסניף בהכנסת ספר התורה צילום: אביה רוזנברג