גל חסימות של קבוצות וואטסאפ מורגש בימים האחרונים בישראל, ומעורר דאגה בקרב מנהלי קהילות, בעלי עסקים ואנשי דיגיטל.

מבדיקת ערוץ 7 עולה כי מטא, החברה האם של וואטסאפ, הגבירה את האכיפה נגד קבוצות שפועלות בניגוד לכללי השימוש של הפלטפורמה, בעיקר במקרים של הפצת הודעות בהיקפים גבוהים, פעילות מסחרית שאינה מוסדרת ושימוש בבוטים או במערכות אוטומטיות.

החסימה מתבצעת לעיתים ללא התראה מוקדמת. הקבוצה מפסיקה לפעול בבת אחת, והמנהלים מקבלים הודעת מערכת קצרה בלבד. עבור מנהלי קבוצות שבנו במשך שנים קהילות גדולות, מדובר בפגיעה משמעותית: אובדן ערוץ הפצה, ניתוק מקהל העוקבים ופגיעה אפשרית בפעילות עסקית שהתבססה על הקשר הישיר עם חברי הקבוצה.

"קשה להבין כמה נזק זה עושה", מספר יעקב, מנהל קבוצות שיווקיות בפלטפורמה. "הפסדתי כבר כמה קבוצות בשבוע האחרון. כל אחת הייתה שנים של בניית קהל, אמון, תוכן. אמרתי ברוך השם ונמשיך הלאה - אבל הנזק האמיתי הוא לא הכסף, אלה האנשים שבנית איתם אמון לאורך שנים".

גורמים בתחום הדיגיטל מצביעים על דפוס שחוזר במקרים רבים: קבוצות שמאפשרות לחברים לצרף משתתפים באופן חופשי, שימוש בכלים אוטומטיים, צירוף מהיר של משתמשים והפצת הודעות בכמות חריגה.

לדברי גורם המכיר מקרוב מנהלי קבוצות רבים בפלטפורמה, "הטעות הגדולה ביותר שאנשים עושים היא לאפשר לחברים לצרף חברים בצורה חופשית. זה בדיוק המקום שבו וואטסאפ מגיבה. זה נזק רציני שאנשים לא מבינים את חומרתו עד שזה קורה להם".

במטא מבהירים כי לא מדובר במהלך חדש, אלא באכיפה של נהלים קיימים. על פי עמדת החברה, תנאי השימוש של וואטסאפ פורסמו בעבר והם מחייבים את כלל המשתמשים, גם כאשר מדובר בקבוצות גדולות או בפעילות מסחרית.

החסימות נועדו, בין היתר, לצמצם שימוש לרעה בפלטפורמה, למנוע הפצה לא תקינה של הודעות ולהסיר פעילות שאינה עומדת בכללי השירות.

לצד חסימת קבוצות, מנהלים מדווחים גם על הסרה של בוטים ומשתמשים לא אמיתיים מתוך קבוצות קיימות. בעלי קבוצות גדולות גילו כי מאות משתתפים נמחקו בתוך זמן קצר, ללא הסבר פרטני. המהלך עשוי לצמצם פעילות חשודה או עוינת, אך עבור מי שבנה קהילה גדולה לאורך זמן מדובר בטלטלה משמעותית ובפגיעה במספרי החשיפה.

בשלב זה ההמלצה למנהלי קבוצות היא לבדוק מיד את אופן הפעילות שלהן: להגביל אפשרות צירוף חופשית, להימנע מהפצת הודעות בהיקפים חריגים, לבחון שימוש בבוטים ובמערכות אוטומטיות, ולוודא שכל פעילות מסחרית מתבצעת בהתאם לכללי וואטסאפ. ההסתמכות על קבוצות בלבד כערוץ הפצה מרכזי עלולה להתגלות כסיכון משמעותי כאשר הפלטפורמה משנה או מהדקת את אופן האכיפה.

במקביל, גוברת החשיבות של הצטרפות לערוצי תוכן רשמיים ומנוהלים, שפועלים בהתאם לנהלים ומספקים עדכונים בצורה יציבה ואמינה.

הערוץ הרשמי של ערוץ 7 בוואטסאפ פועל במתכונת מסודרת ומאפשר לעוקבים לקבל עדכונים שוטפים באופן ישיר.

כדי לא לפספס עדכונים חשובים - הצטרפו לערוץ הרשמי של ערוץ 7 בוואטסאפ

ההערכה בקרב מנהלי קהילות היא שגל האכיפה עדיין לא הסתיים. מי שמפעיל קבוצות גדולות בוואטסאפ נדרש לבדוק כבר כעת אם פעילותו עומדת בכללים, משום שבמקרים רבים החסימה מגיעה ללא אזהרה מוקדמת וללא אפשרות ממשית להיערך מראש.