יש ימים בלוח השנה הישראלי שכבר מצאו את מקומם בתודעה הציבורית. יום הזיכרון, יום העצמאות ויום השואה נושאים איתם שפה, טקסים, שירים ותחושות שברורים כמעט לכל ילד בישראל.

יום ירושלים, לעומת זאת, נמצא במקום מורכב יותר. עבור חלק מהציבור הוא יום של הודיה עמוקה, של שחרור העיר ושל חיבור מחודש אל הלב ההיסטורי והרוחני של העם היהודי. עבור אחרים הוא נתפס כיום מגזרי, פוליטי או רחוק. וכשיום לא מצליח לדבר אל כולם, הוא לא מאבד מערכו, אבל הוא בהחלט מאבד חלק מכוחו המחנך.

השאלה הגדולה אינה איך גורמים לכולם לחגוג את יום ירושלים באותו אופן. זה לא נכון וגם לא אפשרי. חברה ישראלית בריאה אינה זקוקה לאחידות, אלא לעומק משותף. היא צריכה לדעת לקחת יום גדול, טעון ומלא שכבות, ולשאול: מה יש בו שיכול לבנות את כולנו?

ירושלים איננה רק מקום על המפה. היא רעיון. היא השאלה מה מחבר אותנו כשאנחנו שונים כל כך. היא היכולת להחזיק יחד קודש וחול, עבר ועתיד, שכונות עתיקות ומרכזי חיים מודרניים, תפילה ודגל, כאב ותקווה. ירושלים היא לא רק עיר שחזרנו אליה - היא עיר שמבקשת מאיתנו לחזור אל עצמנו.

דווקא משום כך, יום ירושלים לא יכול להישאר רק יום של מצעדים, טקסים וסיסמאות. הוא צריך להיות יום חינוכי עמוק. יום שבו נער ונערה בישראל שואלים את עצמם לא רק "מה קרה בשנת תשכ"ז", אלא "מה ירושלים דורשת ממני היום?". לא רק "מי שחרר את העיר", אלא "איך אני שותף בבניין שלה?".

כאן נכנס התפקיד הגדול של החינוך הבלתי פורמלי, של תנועות הנוער, של המחנכים, המדריכים והמרכזות. יש דברים שבית הספר יודע להעביר דרך שיעור וטקס. אבל יש דברים שנצרבים דווקא דרך חוויה, שיחה, הליכה ברחובות, מפגש עם אנשים, אחריות קבוצתית ומעשה קטן. כדי שיום ירושלים יהיה משמעותי יותר לנוער, צריך להוציא אותו מהמסגרת הצרה של "עוד יום בלוח" ולהפוך אותו למסע זהות.

אפשר לדמיין יום ירושלים אחר: יום שבו חניכים פוגשים את ירושלים דרך כל חלקיה - העיר העתיקה והשכונות החדשות, אתרי הזיכרון ומוקדי החסד, בתי המדרש והשוק, הכותל וגם האנשים שחיים בעיר יום-יום. יום שבו מדברים לא רק על אבנים, אלא על לבבות. לא רק על ריבונות, אלא על אחריות.

כך יום ירושלים יכול להפוך מיום שמדבר בעיקר אל מי שכבר משוכנע - ליום שמזמין את כולם פנימה. דתי וחילוני, ימין ושמאל, מרכז ופריפריה, ותיקים ועולים. ירושלים שייכת לכולם לא כסיסמה, אלא כמשימה. אם היא לב האומה, כל חלקי האומה צריכים להרגיש שיש להם מקום בלב הזה.

האתגר שלנו איננו להקטין את יום ירושלים כדי שיהיה "נוח" יותר. להפך: האתגר הוא להגביה אותו. לחלץ אותו מהשפה הצפויה, ולהחזיר לו את הגודל. ירושלים אינה רק סיפור של ניצחון צבאי, עם כל גדולתו. היא סיפור של אחרית - של מבט רחוק, של עם שחוזר אל ייעודו, ושל דור שנדרש לשאול מה הוא מוסיף לבניין הזה.

כדי שיום ירושלים יהיה משמעותי יותר לכלל החברה והנוער, אנחנו צריכים להפסיק לשאול רק איך "מציינים" אותו, ולהתחיל לשאול איך חיים אותו. איך הופכים אותו מיום של זיכרון ליום של שליחות. מיום של דגלים ליום של עומק. מיום שמביט אחורה בגאווה ליום שמביט קדימה בתביעה.

ירושלים לא מבקשת מאיתנו רק לשמוח בה. היא מבקשת מאיתנו להיות ראויים לה. זו כבר לא שאלה ירושלמית בלבד. זו שאלה ישראלית, חינוכית, של דור שלם.