דן סוהייל בן ה-36 מניו ג'רזי הודה אתמול (רביעי) בבית משפט פדרלי בברוקלין בפגיעה מכוונת במטה העולמי של חסידות חב"ד-ליובאוויטש ב-770 איסטרן פארקוויי בשכונת קראון הייטס.

סוהייל התנגש מספר פעמות ברכבו בכניסה למבנה, והוא צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר בצירוף פיצויים כספיים.

הדיון התקיים בפני השופט הפדרלי אריק ויטאליאנו. סוהייל הורשע בעבירה של פגיעה ברכוש דתי, על פי הודעת משרד המשפטים האמריקני.

עוזרת התובע הכללי במחלקת זכויות האזרח, הארמיט דהילון, אמרה כי "התנהגותו המסוכנת של הנאשם הייתה מתקפה ממוקדת נגד חופש הדת וזכותם של אזרחים להתפלל בשלום ובביטחון".

לדבריה, "ההרשעה מעבירה מסר ברור שלמשרד המשפטים אין סובלנות למעשי שנאה ואלימות נגד מוסדות דת".

התובע הפדרלי למחוז המזרחי של ניו יורק, ג'וזף נוצ'לה ג'וניור, הוסיף כי "הנאשם הודה שפגע במכוון במטה העולמי של חב"ד, מוסד יהודי בעל חשיבות עולמית, באמצעות התנגשויות חוזרות ונשנות בכניסת המבנה".

על פי מסמכי בית המשפט, האירוע התרחש ב-28 בינואר 2025 בשעות הערב, בזמן שבמרכז העולמי של חסידי ליובאוויטש התקיים אירוע לציון יום הפטירה של הרבי מליובאוויטש.

לפי כתב האישום, סוהייל יצא תחילה מרכבו, הזיז מחסומי אבטחה שהוצבו מחוץ לבניין וסימן למתפללים להתרחק. לאחר מכן חזר לרכב והחל להתנגש בעוצמה בכניסה הצדדית של המבנה.

התביעה טוענת כי הוא נסע לאחור והאיץ לעבר הדלת ארבע פעמים נוספות, עד שהצליח לעקור אותה ממקומו.