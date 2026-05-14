משטרת ישראל פרסמה היום (חמישי) קריאה לציבור לסייע באיתור נער בן 14 ממודיעין עילית שנעדר מאתמול בשעות הבוקר.

הנער, אלעזר מנחם אהרונוב, יצא מביתו אתמול ומאז נותק עמו הקשר.

על פי תחנת מודיעין עילית, הנער לבש חולצה לבנה ומכנס שחור. לפי הערכות המשטרה, ייתכן שהוא נמצא באזור ירושלים וסביבתה, בשכונת רמות, במתחם קבר שמואל הנביא או בקברות המכבים.

מאז קבלת הדיווח על היעדרותו פועלים שוטרי מרחב שומרון, מתנדבים וכוחות נוספים בסריקות באזורים שבהם עשוי להימצא, אך עד כה ללא תוצאות.

המשטרה מבקשת מכל מי שיודע על מקום הימצאו של הנער או כל פרט שעשוי לסייע באיתורו לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת מודיעין עילית בטלפון 08-6447237.