לקראת חג השבועות קבעה חסידות דושינסקי בירושלים תקנון מחירים מחייב להשכרת דירות בשכונת שמואל הנביא ובסביבתה בירושלים.

המהלך, שבא בעקבות הצלחה דומה בחודש תשרי, נועד להתמודד עם עליית מחירים חדה בתקופות החגים.

על פי התקנון שפורסם השבוע בקרב חברי החסידות והופץ ברחובות האזור, מחיר השכרה ליומיים - חג השבועות ושבת - יעמוד על 1,000 שקל ליחידת דיור, כאשר כל מיטה נוספת תעלה 100 שקל. דירת 3 חדרים תעלה 2,350 שקל, ודירת 4 חדרים 2,600 שקל.

המהלך מגיע בעקבות עלייה חדה במחירי השכרה לתקופות החגים, כאשר בחסידות טוענים כי המחירים "הרקיעו שחקים ללא הצדקה".

התקנון, שפורסם לראשונה באתר 'בחדרי חרדים', נקבע בשיתוף מלא של רבני ודייני הקהילה, לאחר דיונים ואסיפות שנערכו על ידי פעילי החסידות.

זהו המהלך השני מסוגו השנה - בחודש תשרי הצליחה החסידות להוריד את מחירי ההשכרה בשכונות בית ישראל והסביבה, אזורים שבהם יש ביקוש גבוה גם מחסידויות אחרות כמו סלונים ותולדות אהרן.