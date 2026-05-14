ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו להגיש תביעה משפטית נגד עיתון ה'ניו יורק טיימס'.

ההחלטה התקבלה בעקבות פרסום טור דעה של העיתונאי ניקולס קריסטוף, העוסק בטענות להתעללות באסירים פלסטינים.

השניים מסרו כי התביעה תוגש "לנוכח הפרסום של ניקולס כריסטוף ב'ניו יורק טיימס' של אחד מהשקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל בעיתונות המודרנית, שגם זכה לגיבוי מהעיתון".

המהלך מגיע בעקבות טור דעה שפרסם קריסטוף, זוכה פרסי פוליצר, שבו האשים חיילי צה"ל וסוהרים ישראלים בהתעללות מינית שיטתית באסירים פלסטינים. בין היתר נטען במאמר לשימוש בכלבים לצורכי אונס.

דוח שפרסם משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות חשף כי אחד ממקורות המידע העיקריים של קריסטוף הוא ארגון Human Rights Monitor הפועל משוויץ.

על פי הממצאים, בראש הארגון עומד רמי עבדו, נגדו הוציאה ישראל בעבר צו תפיסה מנהלי בגין פעילות בארגון טרור המזוהה עם חמאס. עבדו השמיע לאורך השנים דעות אנטי-ישראליות מובהקות ואף התבטא בתמיכה בטבח שבעה באוקטובר.

הארגון בראשו עומד עבדו סיפק בעבר תשתית ראייתית לצוות המשפטי של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי בהאג.

פעילותו כוללת תיעוד שטח והגשת מסמכים למנגנוני האו"ם במטרה לפגוע באינטרסים של ישראל בזירה הבינלאומית. עבדו אף פרסם פוסטים ברשתות החברתיות בהם טען כי פעולותיה של ישראל מצדיקות את אירועי שבעה באוקטובר.