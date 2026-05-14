מעצר המחבל שתכנן פיגוע דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב ירושלים פעלו היום (חמישי) למעצרו של מבוקש שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע חבלני במהלך אירועי יום ירושלים. המבצע התקיים בהכוונת מידע מודיעיני מדויק שהתקבל משירות הביטחון הכללי אודות כוונותיו של החשוד.

עם קבלת המידע המבצעי, כוח המסתערבים הוקפץ לשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים לצורך ביצוע פעולות ממוקדות. הכוחות איתרו את המבוקש בעת ששהה במתחם לשטיפת רכבים בשכונה ופעלו לעצרו באופן מיידי.

הכוח המסוערב פעל בצורה סמויה, פרק לעבר המתחם ועצר את החשוד ללא נפגעים. עם סיום הפעילות, המבוקש הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי לצורך בירור פרטי תכנון הפיגוע.

במשטרה ציינו כי "שילוב הזרועות בין מסתערבי משמר הגבול לשירות הביטחון הכללי ממשיך להוות מרכיב משמעותי בסיכול טרור ובשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל איום".