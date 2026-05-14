שופט בית משפט השלום בפתח תקווה, עודד מורנו, מתח ביקורת חריפה על שירות הביטחון הכללי בעקבות השימוש בכלי של מניעת מפגש עם עורכי דין.

דבריו נאמרו במהלך דיון בעניינם של שני פעילי ימין שנעצרו סמוך ליישוב אש קודש בבנימין והוחזקו במעצר במשך 12 ימים.

השופט ציין בהחלטתו כי זכותו של עצור להיפגש עם עורך דינו היא זכות יסוד מרכזית וחשובה לאיזון פערי הכוחות בין העצור לחוקריו. "מדובר בזכות שיש בה ולו במעט על מנת לאזן את פערי הכוחות המובנים בין עצור לבין החוקרים והפסיקה אף רואה בה כזכות חוקתית", כתב השופט.

השופט הוסיף כי "ראוי כי השימוש בכלי של מניעת מפגש עם עו"ד, שהוא כלי חקירתי קיצוני, דרקוני, יעשה בו שימוש במשורה. דברים אלה נאמרים גם בשים לב לכך שבית המשפט אשר מעת לעת דן בתיקים כגון דא, נתקל בהתנהלות זו של היחידה החוקרת ככלי חקירתי שחוזר על עצמו פעם אחר פעם בתיקים אשר נחקרים בנוגע לעבירות ממניע גזעני".

הוא הדגיש כי "ייתכן שאכן קיימים מקרים שמצדיקים שימוש בכלי קיצוני שכזה, ועדיין התחושה היא קשה כשהדבר חוזר על עצמו פעם אחר פעם ומוביל באופן מובנה לפגיעה בזכויותיו החוקתיות של כל אזרח שנמצא הנמצא בסיטואציה הקשה של מעצר בטרם הגשת כתב אישום".

לפי ארגון 'חוננו', המשטרה והשב"כ ביקשו למנוע את פרסום דברי השופט ולעכב את החלטתו, אך בקשתם נדחתה. המתיישבים, שיוצגו על ידי עורכי הדין נתי רום, דניאל שמשילשווילי ועדי קידר, הוחזקו תשעה ימים ללא אפשרות לפגוש עורך דין.

קידר מסר בתגובה לשחרור, "החלטת השחרור של השופט מורנו תשמש נקודת ציון לשנים רבות במאבק שלנו נגד תופעת מניעת המפגש. צריך רק לקרוא את דבריו ולהפנימם. אנו מקווים מאוד שהדברים יחלחלו והביקורת הזאת תוביל לשינוי משמעותי".

רום הוסיף: "חשוב מאוד שהציבור ייחשף לדברים של השופט. פעמים רבות הדיונים האלה חסויים ולכן הם לא נחשפים לציבור. המשטרה ניסתה לעכב ביצוע ולמנוע את פרסום הדברים, אנו שמחים שבית המשפט אמר את הדברים ושהדברים יובאו לציבור. החלטה זו מצטרפת להחלטות שחרור נוספות באותה פרשייה המלמדות שההר שיצרה החטיבה היהודית בשב"כ שוב מוליד עכבר".